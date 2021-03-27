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Türkiye 27 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30.923'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1281'i semptomatik olmak üzere 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 151 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 19 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 892 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 886 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Vaka sayısı 29 binin altına düşmüyor
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 1253'ü semptomatik olmak üzere 29 bin 81yeni vaka tespit edilmişti.



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