Dünya ticareti tıkanmıştı! 'The Ever Given' gemisi hakkında önemli açıklama

MISIR'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasıyla küresel ticareti her gün 9,6 milyar dolarlık (yaklaşık 77 milyar TL) zarara uğratan 'The Ever Given' adlı gemi hakkında açıklama yapıldı. Yetkililer, geminin dümeni ve pervanesinin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu.

Abone ol

Süveyş Kanalı Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada dün akşam operasyon durdurulmadan önce geminin arka kısmının hareket etmeye başladığı bildirildi.

The Ever Given adlı nakliye gemisinin yeniden yüzdürülmesine yardımcı olmak için 14 römorkör konuşlandırıldı. Bununla birlikte, geminin karaya oturmasının ana nedeninin şiddetli rüzgar değil, teknik bir sorun ya da insan hatası olabileceği vurgulandı. Geminin tankındaki 9 bin ton balast suyunun boşaltıldığı da açıklandı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Uluştırma Bakanı Kamil el-Vezir ve Sağlık Bakanı Hale Zayid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Süveyş Kanalı'nda yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan, geminin sıkıştığı alandan çıkarılması için yardım teklif eden ülkelere teşekkür ederek, "Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiğini mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğiz ve yabancı uzmanlardan yardım istiyoruz." dedi.

Süveyş Kanalı'nda büyük ve ender rastlanan bir krizle karşı karşıya olduklarını belirten Medbuli, yeni gelişmeler ve ayrıntılarla ilgili tüm dünyayı bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.

321 gemi sırada bekliyor

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie düzenlediği basın toplantısında, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma nedeniyle bölgede şu an da 321 geminin rotasına devam edemediğini ve kanaldan geçmek için sırada beklediğini söyledi. Rabie, geminin karaya oturmasının ana nedeninin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar olmadığını, çeşitli faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada tüm dünya ticaretini etkileyen bu süreçte, "The Ever Given" gemisini kurtarmak ve Süveyş Kanalı'nı tekrar gemi geçişlerine uygun hale getirebilmek amacıyla, ilgili makamlardan talep gelmesi halinde Bakanlık olarak bilgi, tecrübe ve operasyon yöntemlerinin paylaşımı da dahil tüm imkan ve kabiliyetlerle yardıma hazır olduklarını ifade etmişti.