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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'a soruşturma

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir.

Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır.

Tasvip etmediğimiz bir diyalog
Bu kapsamda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Ne olmuştu?: Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın ilçede yürütülen koronavirüs denetimi sırasında bir dükkanda vatandaşa yaptığı uyarıda kullandığı dil büyük tepki çekmişti. Abban'ın, vatandaşa 'indir şu arka ayağını' demişti.

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