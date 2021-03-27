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A Milli Takımımız, grupta liderliği ele geçirdi

Hollanda'yı 4-2 yenerek Dünya Kupası grup eleme maçlarına harika bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, Norveç'i de 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

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Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geldi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İspanya'da oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekibimiz kazandı.

2'de 2 yaptık
İlk maçta Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Takımımız, Ozan Tufan (2) ve Çağlar'ın golleriyle Norveç'i de 3-0'la geçerek grubunda liderliğe yükseldi.

Bir sonraki rakip Letonya
Milliler, gruptaki 3. maçını 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacak.

İşte puan durumu:

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