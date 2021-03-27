Norveç-Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı sonucu: 0-3

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda hız kesmedi. İlk maçta Hollanda'yı mağlup eden Türkiye, Norveç maçından da galip gelmeyi başardı. 3-0'lık skorla sonlanan mücadelede Türkiye'nin sayıları; Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'den geldi. Norveç'in 2 sayısı ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

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NORVEÇ-TÜRKİYE: 0-3 (CANLI SKOR)



4. dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takım'ın ilk atağında Yusuf Yazıcı'nın ortasında ceza sahası içinde buluştuğu topa güzel vuran Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

11. dakikada uzun pasla gelişen Norveç atağında topla buluşan Haaland'ın pasında Sörloth topu ağlara gönderse de İspanyol hakem pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

19. dakikada Norveç'in sağ kanattan atağında Ryerson'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonu savunma önleyerek, topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Norveç'in sol kanattan atağında, ilk vuruşunda defanstaki iki futbolcumuzdan dönen topu izleyen Sörloth'un ikinci kez sert vuruşunda top sol direkten döndü.

28. dakikada A Milli Takımı'nın sağ taraftan Yusuf Yazıcı ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2

30. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından Norveç ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Ozan Tufan'ın müsait durumda olmasına rağmen kötü vurarak topu auta gönderdi.

36. dakikada Norveçli futbolcu Elyounoussi'nin iki futbolcumuzu geçerek ceza sahasında vurduğu top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Norveçli futbolcu Haaland'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yerden kale önüne ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kurtardı.

43. dakikada gelişen kontra atağımızda ceza sahasında rakibini geçen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Jarstein son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

46- Norveç'te sakatlanan kaleci Jarstein yerini Hansen'e bıraktı.

48- Norveç'te Gregersen, Burak Yılmaz'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

59-GOOOL! Türkiye Ozan Tufan'ın golüyle Norveç karşısında farkı 3'e çıkarıyor. Ceza sahası dışı sol çaprazla topla buluşan Ozan'ın plase vuruşunda top uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. Tufan'ın gol vuruşu, ligde Beşiktaş'a karşı kaydettiği golü akıllara getirdi.

63- Sörloth'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Haaland'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

68- Ay-yıldızlı ekipte Hakan yerini Taylan'a bırakırken, Yusuf'un yerine de Caner oyuna girdi. Norveç'te ise Ryerson yerine oyuna Svensson dahil oldu.

80- Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü.

90- Maç bitti.