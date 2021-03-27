Ozan Tufan golüyle Twitter'ı salladı! 'Türkler korkuyor' diyen Linnes binpişman

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Norveç'i 3-0'lık skorla yenilgiye uğrattı. Milliler, bu sonuçla ikinci kez zafer sevinci yaşadı ve grupta liderliğini ilan etti. Maçta gol perdesini açan Ozan Tufan, kapanışı harika bir şekilde yaptı.