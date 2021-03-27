Ozan Tufan golüyle Twitter'ı salladı! 'Türkler korkuyor' diyen Linnes binpişman
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç engelini çok rahat geçti. Ozan Tufan'ın performansı ve golleri büyük ses getirdi. Linnes'in sözleri ise unutulmadı, flaş cevaplar geldi.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Norveç'i 3-0'lık skorla yenilgiye uğrattı. Milliler, bu sonuçla ikinci kez zafer sevinci yaşadı ve grupta liderliğini ilan etti. Maçta gol perdesini açan Ozan Tufan, kapanışı harika bir şekilde yaptı.
Sol çizgiden Hakan'ın verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan, ayak içiyle mükemmel bir vuruşa imza attı. Meşin yuvarlak, futbolda 'ölü nokta' diye tabir edilen yerden ağlarla buluştu.
Tufan'ın maçtaki performansı ise sosyal medyada ses getirdi. Galatasaraylı Linnes'in maçla ilgili yaptığı yorumda 'Türkler Haaland'dan korkuyor' sözüne çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ozan Tufan üzerinden cevap verdi.
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