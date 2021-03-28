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Düzce’deki kazada ölü sayısı yükseldi! Ölmeden önce annesine çiçek göndermiş

DÜZCE'de meydana gelen kazada ağır yaralanan Aslı Tunca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüsü sayısı 4'e yükselmiş oldu. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Semiha Mumcuoğlu’nun, doğum günü olan annesine çiçek gönderdiği ortaya çıktı.

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Kaza Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelmişti. Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Sakarya’nın Kocaali ilçesine seyir halinde Fuat Karagöz idaresindeki 14 AAY 823 plakalı Peugeot marka otomobil, Akçakoca Yeldüzü mevkiinde karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki 34 ANB 135 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışmıştı. 

Ölü sayısı 4'e yükseldi
Kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan ve Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi altına alınan Karasulu Aslı Tunca da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı.

Çiçek göndermiş
Elim kazada hayatını kaybeden Karasulu Semiha Mumcuoğlu’nun annesinin Karasu Merkez Sağlık Ocağı’nda hemşire olarak görev yapan Esma Mumcuoğlu olduğu ve kaza yapmadan saatler önce annesine doğum günü olması nedeniyle çiçek gönderdiği de öğrenildi.

Annesinin doğum gününde hayatını kaybetti
Semiha’nın, annesinin doğum gününde hayatını kaybetmesi ise acı bir tesadüf olarak dikkat çekti. Öte yandan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aslı Tunca’nın da ağabeyinin geçtiğimiz yıllarda bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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