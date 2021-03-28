'Kokain çekme' görüntüleri olay olan Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Lüks bir araç içinde kokain kullandığı görüntüleri ortaya çıkınca AK Parti Genel Merkezi'ndeki işinden atılan ve gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Ayvatoğlu'nun uyuşturucu ticareti yapmakla suçlandığı ortaya çıktı.

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Otomobilinde uyuşturucu kullanma görüntüleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, tekrar gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete gecen ekipler, 26 Mart'ta olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diğer kişiler de Kastamonu ve İzmir'de yakalandı

Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için de harekete geçti. Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı.

'Pudra şekeri' demişti ancak uyuşturucu çıktı

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

'Ayvatoğlu bize uyuşturucu temin ediyordu'

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

Mağdurum bana şantaj yapıldı

Görüntüleri çeken kişinin iş ortağı olduğunu da söyleyen Ayvatoğlu, "Mağdurum bana şantaj yapıldı" ifadesini kullandı. Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmiş, Hamza Dağ bu iddiayı yalanlayarak Ayvatoğlu'nun genel merkez büro personeli olduğunu açıklamıştı.