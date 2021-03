Fahrettin Koca'dan "BionTech" açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin belgesi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?" diye sormuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech antetli belgeyi yollayarak, "Bu belge yalan söylemediğimin belgesi" ifadelerini kullandı.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi köşesinden aktardı. Fahrettin Koca, "Fatih Bey, salgının başlangıcından beri ama özellikle son dönemde herkes benim için ağzına geleni söyledi. Bir şikâyetim olduğundan değil. Kamu görevi yapıyoruz ve her türlü soru ile muhatap olmak zorundayız. Doğrusu hepsine de yanıt verme gibi bir derdim yok. Bazıları üzerinde durmaya bile değmeyecek şeyler. Ama siz bir şey yazıp söyleyince önemsiyoruz çünkü salgının başlangıcından beri bu konuda çok şey yazıp çok şey söylediniz. Bazen orantısız eleştirseniz bile niyetinizden kuşkum yok o yüzden size yanıt vermek ihtiyacı hissettim. Biontech’ten gelen 1,5 milyon doz aşıyla ilgili sorunuz var birkaç keredir tekrarladınız. Şimdi telefonunuza bir belge yolladım. Bu belgeyi sizden önce hiç kimseyle paylaşmadım. Ama sizinle paylaşıyorum. Resmi bir belgedir. Belgeyi kullanabilirsiniz. Hatta yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir." açıklaması yaptı.

"Nisan ortasında 3.1 milyon doz daha ulaştırılacak"

Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig imzalı metinde şu ifadelere yer verildi: Pfizer-BioNTech aşısının Türkiye'ye tedariğinin başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Size, ilk parti aşıların 12 Mart 2021'de Ankara'daki dağıtım merkezine ulaştırıldığını doğrulamak için yazıyoruz. İlk parti aşılar, test amaçlı 5 bin 850 doz olarak sınırlı sayıda, lojistik zincirin gümrük ve dağıtım dahil olarak bütünlüğünü doğrulamak için gönderildi. İlk normal yükleme, Ankara'daki anlaşılan merkeze 0.7 milyon doz aşı olarak 24 Mart 2021'de ulaştırıldı. Aynı zamanda 0.7 milyon doz aşıdan oluşan ek bir yüklemenin de ayrıldığını ve Türkiye'ye ulaşıp Ankara'daki merkeze 25 Mart 201'de ulaşmasının beklendiğini doğrulayabiliriz. Gerekli ithalat izinlerinin alındı belgesinin zamanlamasına göre nisan ortasında 3.1 milyon doz daha ulaştırılacak.

Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu, bu yüzden çok aksama var.

"Sorun şu ki, üretim çok kısıtlı"

Fatih Bey, aşıların söz verilen, anlaşmayla belirlenen terminlerde verilmesi ile ilgili çok büyük sorunlar var. Sadece biz değil, hemen hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çok açık söyleyeyim biz Sinovac’ın 3. Faz çalışmalarına katılmasaydık bugün bu aşıları da bulamazdık. Hem Sinovac’ın hem Biontech’in 3. Faz çalışmalarında yer almamız bize bu aşıları sağladı. Daha da sağlayacak. Sorun şu ki, üretim çok kısıtlı. Üretim artarsa Biontech’ten oradaki iki bilim insanı vatandaşımızın da sayesinde daha da aşı alacağız. Konuşuyoruz ve mutabıkız. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz.

Son gelişmeler ışığında Haziran’a kadar 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını Haziran’a kadar tamamlayacağımızı görmeye başladık.

"En büyük korkum bu aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi"

Yüreğimiz ağzımızda Fatih Bey, olmasın diye uğraşıyoruz. Korkum şu, bu aşı milliyetçiliği meselesi çok öne çıkıyor. Avrupa Birliği her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Herkes kendi vatandaşı öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. Biontech’ten bir 18 milyon daha bekliyorum. Gelecek herhalde. Her aşının peşindeyiz. Bir yandan da ülkemizde geliştirilecek aşıları destekliyoruz. Ama en büyük korkum bu aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi.