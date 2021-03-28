Kabine yarın toplanıyor! Hafta sonu sokağa çıkma, kafe ve restoran yasağı geri mi geliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi yarın toplanıyor. Kamuoyu hangi bakanların değişeceğine kilitlenirken, günlük 30 bini aşan vaka sayıları nedeniyle yeni yasakların masada olduğu öğrenildi. İlk etapta kaldırılan Cumartesi sokağa çıkma yasağının geri gelmesi bekleniyor. Kırmızıya dönen illerde ise kafe ve restoranlar kapatılabileceği belirtiliyor.

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Normal şartlarda iki haftada bir olağan toplantısını yapan kabine, yarın Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplanacak. Tüm kamuoyu baka değişikliklerine kilitlenmiş olsa da Kabine'nin ana gündemini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak...

Bakan değişikliği beklentisiyle Resmi gazete nöbeti

AK Parti’nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu. Bu nedenle Türkiye gözünü günlerdir, yeni bakan atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yayımlanacağı Resmi Gazete’de.

Dünkü duyuruyla 'bakan toto' dalgalandı

Tüm kamuoyu adeta Resmi Gazete nöbeti tutsa da, şimdiye kadar beklenen haber gelmedi. Ancak dün iki haftada bir olağan toplantısını yapan kabinenin, yarın da Külliye’de toplanacağı duyuruldu. Bu duyuruyla birlikte, siyasi kulisler yine “revizyon” ve “bakan toto” iddialarıyla dalgalandı.

Yeni yasaklar yolda

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Toplantıda, Bilim Kurulu’nun 25 Mart’ta yaptığı toplantıda alınan tavsiye kararların görüşüleceği belirtiliyor.

Günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek. İlk olarak Cumartesi sokağa çıkma yasağının geri getirileceği ifade edilirken, Risk Haritası'nda Kırmızı'ya dönen iller için de kafe ve restoranların kapatılması seçeneği de gündemde.

Tam kapanma ve seyahat yasağı

Uzmanlardan 30 binli vakalar nedeniyle üst üste tam kapanma çağrıları geliyor. Ancak tam kapanma ve seyahat yasağı gibi konuların ise gündemde olmadığı belirtiliyor. Yüz yüze eğitimin de şimdilik ilkokullar ve sınavı süren sınıflarda devam etmesi planlanıyor.

Aşı tedariki ve BioNTech aşılarının dağıtımı da masada

Türkiye’nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye’ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.