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Emekli Albay Üçok sert konuştu: TSK yapısının dibine konmuş dinamittir

Emekli askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Harp Okulları ve Astsubay Yüksekokulları’na giriş koşulları arasında bulunan 'irticai faaliyete karışmamış olma' şartının kaldırılmasını, 'TSK yapısının dibine konmuş dinamit' olarak nitelendirdi.

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Emekli askeri hâkim Albay Üçok, TSK'da yapılan değişiklikle FETÖ ile yaşananlardan ders çıkartılmadığını belirterek 'irticai görüşleri benimsememiş ve bu faaliyetlere katılmamış olma' şartının kaldırılmasını dikakt çeken sözlerle değerlendirdi. 

"Hiçbir ders çıkartılmadığını gösteriyor"

Cumhuriyet gazetesinden Hüseyin Hayatsever imzalı habere göre, Üçok, “Harp Okulları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, 15 Temmuz’dan ve öncesinde FETÖ’nün örgütlenmesinden hiçbir ders çıkartılmadığını gösteriyor. O dönemde Fethullahçılık, MGK ve mahkemeler tarafından terör örgütü olarak kabul edilmemişti. O dönem terör örgütü olarak kabul edilmemiş FETÖ’nün bu ülkede devletin silahlarını halka karşı kullandığını gördük” açıklamasında bulundu.

"İllegal bir hiyerarşinin önü açılacak"

'İrticai görüşleri benimsememiş ve bu faaliyetlere katılmamış olma' şartının kaldırılmasıyla TSK içinde tarikat yapılanmasının önünün açılacağını belirten Üçok şu ifadeleri kullandı: Buradaki en önemli sorun şu: TSK içinde bir hiyerarşi var, komutan emreder astı, o emri yerine getirir. Fakat tarikat ve cemaatlerin içinde de bir hiyerarşi var. Orada da şeyh, şıh, ağabey bir şey istediğinde tarikat ya da cemaat mensupları onu yerine getiriyor. Geçmişte yürüttüğümüz soruşturmalarda bizzat bunu gördük; tarikat ya da cemaat hiyerarşisi içine giren bir asker, komutanının değil, şeyhinin, şıhının, ağabeyinin emrini yerine getiriyor.

Bu da TSK’nin bin yıllık yapısının dibine konmuş dinamitten farksızdır. Bu, TSK’nin yasal hiyerarşisinin bozularak illegal bir hiyerarşik düzeninin önünü açar.

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