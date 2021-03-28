Kılıçdaroğlu: İstanbul'da 1 milyonun üstünde yoksul hane var, ucuz ekmeğe ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ucuz ekmeğe ihtiyaç var. Hayat çok pahalı. Yoksulların ağırlıklı olarak bulundukları yer İstanbul. 1 milyonun üstünde yoksul hane var" dedi.

Abone ol

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Hadımköy Ekmek Fabrikası’nın inşaatında incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “İstanbul, özellikle şu son dönemde yaşadığı yoksullukla beraber ekmek üretimine ihtiyaç duyuyor. Belediye başkanımız İstanbullulara hizmet veriyor. Hiçbir evde çocuk yatağa aç girmesin diye defalarca ifade ettik. Bu görevi üstlenecek de o kentin belediye başkanı. Ekrem başkan da bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Yoksulların ağırlıklı olarak bulundukları yer İstanbul. 1 milyonun üstünde yoksul hane var” değerlendirmesi yaptı.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya imzalı habere göre, İmamoğlu ise Halk Ekmek tarafından 1 liraya ekmek satıldığını belirterek “Neredeyse iki katından daha fazlaya fırınlarda satılıyor. Fırınların da maliyetlerle uğraştığını biliyoruz. Bizim bugün yoksulluğa karşı mücadele verme zorunluluğumuz var” diye konuştu.

"Yeni bir siyasetin adımını atıyoruz demektir"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: Halka hizmet etmek ise tüm belediye başkanlarımız 24 saat çalışıyorlar. Eğer siyasetçi kullandığı paranın halkın parası olduğunu bilir ve o çerçevede harcadığı her kuruşun hesabı verirse yeni bir siyasetin adımını atıyoruz demektir. Bütün belediye başkanlarımız aynı felsefeyle yola çıkıyorlar. Düşünebiliyor musunuz hükümetin dışardan aldığı krediden çok daha ucuza kredi bulabiliyorlar.

İzlenen yanlış ekonomik politikalar sonucunda binlerce mağdur olan insanımız var. Esnaf kardeşlerimize sesleniyorum, iktidar olduğumuzda aldığınız o kredilerin faizlerini tamamen sileceğiz ve mağduriyetiniz telafi edeceğiz. Çiftçi kardeşlerime de sesleniyorum, sizin mağduriyetinizi de kesinlikle çözeceğim. Aldığınız kredilerin faizlerini tamamen sıfırlayacağım. Sadece ana para isteyeceğim