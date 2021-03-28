İstanbul'da seçmen azaldı milletvekili sayısı düştü! İşte il il son durum...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını güncelledi. İstanbul’un seçmen sayısı 56 bin 725 azalınca vekil sayısı da 98’den 97’ye düştü. Bayburt’un da vekil sayısı 1 azaldı. Tunceli ve Mersin ise birer milletvekili fazla çıkaracak.

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Erken seçim tartışması sürerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2020 nüfus bilgilerine göre 81 ilin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını ilan etti. Bu konudaki YSK kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre, seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde ilan edilmesi gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden 31 Aralık 2020 tarihli verileri esas alarak 2020 yılı nüfusunu açıklamıştı. YSK da TÜİK’in nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı vekil sayısını her yıl olduğu gibi yeniden hesapladı. YSK, geçen yıl da illerin çıkaracağı vekil sayılarını mart ayında ilan etmişti.

İller 2 ve 3 seçim bölgesine bölündü

YSK kararına göre, milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller bir, milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı. Geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul’un milletvekili sayısı 98’den 97’ye düşürüldü. Milletvekili sayısı azalan diğer bir il Bayburt oldu. Bayburt’un milletvekili sayısı da 2’den 1’e düştü.

Ankara 36 milletvekili çıkarıyor

Mersin’in vekil sayısı 12’den 13’e, Tunceli’nin milletvekili sayısı ise 1’den 2’ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısı değişmedi. Milletvekili seçiminde İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabilecek.

İki ve üç seçim bölgesine bölünen iller

Karara göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.