Berat Albayrak kulisleri! Enerji Bakanı ya da ekonominin patronu mu oluyor?

KANİBE değişikliğinin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken en az onun kadar Berat Albayrak'ın Kabine'ye girip girmeyeceği de merak ediliyor. Ankara kulislerinde Albayrak'ın Enerji Bakanı olacağı ya da ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddiaları konuşuluyor.

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AK Parti’nin 7. Olağan Kurultayı'nın ardından gözler kabine değişikliğinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin bakan olacağına çevrildi. Ankara kulislerinde 'bakan toto' sürerken, Berat Albayrak iddiaları da havada uçuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra bir daha kamuoyu karşısına çıkmayan Albayrak için farklı senaryolar gündemde.

Kabine değişikliği Pazartesi günkü Kabine sonrası mı?

Cumhuriyet’tin haberine göre Erdoğan’ın olası kabine değişikliğini de pazartesi günkü son kabine toplantısının ardından gerçekleştireceği ileri sürüldü. Kulislerde, AK Parti Mecis Grup Başkanvekilliği görevini sona eren Mehmet Muş’un da olası kabine değişikliğinde bakan olabileceği dile getirildi.

Erdoğan'ın 'Damat' sözleri iddiaları güçlendirdi

Kulislerde, Berat Albayrak’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yeniden kabineye alacağı konuşuluyor. AK Parti'de şu yorumlarda bulunuluyor: Cumhurbaşkanı, muhalefetin Hazine rezervlerine ilişkin söylemlerine sert yanıt vermiş ve özellikle grup toplantılarında Albayrak’ın Türkiye’nin enerji atılımlarında gerçekleştirdiği stratejilere atıfta bulunmuştu.

Enerji Bakanı ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Özellikle Karadeniz’deki doğalgaz rezervlerinin keşfini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarında Berat Bey’in aktif rolünü vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Albayrak’ı yeniden kabineye almak istiyor. Ayrıca muhalefetin sürekli Erdoğan’a ve ailesine yönelik söylemlerine de bir karşılık vermek istiyor. Albayrak’ın kabineye yeniden dönmesi, AK Parti içindeki dengeleri de değiştirir. Albayrak eğer Enerji Bakanlığı’nda görev almazsa, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı olabilir.