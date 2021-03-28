BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  DÜNYA

Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

ENDONEZYA'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Abone ol

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Kilisedekilerin durumu iyi 
Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"Resmi olmayan bilgilere itibar etmeyin''
Halka sosyal medyada resmi kaynaklara dayanmayan bilgilere itibar etmemeleri ve sakin kalmaları çağrısı yapan Pomanto, bölgede güvenliğin artırıldığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Ceset parçaları araştırılıyor
Emniyet yetkilileri ayrıca, patlamanın meydana geldiği alanda bulunan ceset parçalarının saldırgana veya başka birine ait olup olmadığına ilişkin araştırmanın da devam ettiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül: Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz
İstanbul'da seçmen azaldı milletvekili sayısı düştü! İşte il il son durum...
'Kokain çektiği' görüntüler olay olan Kürşat Ayvatoğlu serbest kaldı! Pudra şekeri iddiası
İdlib'e yeni operasyon mu başlıyor! Rusya Doğu Akdeniz'e yığınak yapıyor
Düzce’deki kazada ölü sayısı yükseldi! Ölmeden önce annesine çiçek göndermiş
Yozgat'ta doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı Özlem Salkım vefat etti
Zonguldak'ta aldatıldığından şüphelenen kadın, kocasını başkasının evinde bastı
Muhsin Yazıcıoğlu şahadetinin 12. yılında da dualarla anıldı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
A Milli Takımımız, grupta liderliği ele geçirdi
Yorumlar