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Mustafa Sarıgül: Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz. Siyasete o nezaketi, o kaliteyi, o zarafeti, o saygınlığı biz kazandıracağız. Demokrasi, uygar bir tartışma rejimidir; kavga rejimi değildir" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, 'İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Elazığ'a gitti. Sarıgül, partisinin ilkelerine değinerek, "Partimiz Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek, koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, 'hudut ve bayrak birliği' diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisidir." diye konuştu.

"Kavga rejimi değildir"

"Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz." diyen Sarıgül, "Siyasete o nezaketi, o kaliteyi, o zarafeti, o saygınlığı biz kazandıracağız. Demokrasi, uygar bir tartışma rejimidir; kavga rejimi değildir. Biz barış ve insanlık içerisinde bütün yurttaşlarımızla partimizin görüşlerini ve düşüncelerini paylaşacağız" dedi.

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