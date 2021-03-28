BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  DÜNYA

Dünyanın en seksi kel erkeği belli oldu! Bakın kim oldu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Prens William dünyanın en seksi kel erkeği belirlendi.

Abone ol

Cambridge Dükü Prens William, "dünyanın en seksi kel erkeği" olarak belirlendi.  The Sun'ın aktardığı habere göre, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi hizmeti sunan Longevita'nın yaptığı bir araştırma Google aramalarına bakarak bloglar, raporlar ve makalelerde Cambridge Dükü Prens William'ın 17.6 milyon kez 'seksi' olarak tanımlandığını gösterdi.  Araştırmanın bulgularına göre, internette en çok 'seksi' olarak tanımlanan kel erkekler arasında Mike Tyson, Jason Statham, Pitbull, Michael Jordan, Vladimir Putin, Vin Diesel yer aldı.  Longevita'nın yaptığı araştırma sosyal medyada paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Donanma tarihinde bir ilk! 3 Rus denizaltısı eş zamanlı olarak su yüzüne çıktı
Alerji nedir belirtileri neler cildinizde kaşıntı ve kızarıklık varsa...
Saadet Partisi heyetinden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na ziyaret
Kılıçdaroğlu: İstanbul'da 1 milyonun üstünde yoksul hane var, ucuz ekmeğe ihtiyaç var
Mustafa Sarıgül: Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz
İstanbul'da seçmen azaldı milletvekili sayısı düştü! İşte il il son durum...
Berat Albayrak kulisleri! Enerji Bakanı ya da ekonominin patronu mu oluyor?
'Kokain çektiği' görüntüler olay olan Kürşat Ayvatoğlu serbest kaldı! Pudra şekeri iddiası
İdlib'e yeni operasyon mu başlıyor! Rusya Doğu Akdeniz'e yığınak yapıyor
Niğde'de banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı
Yorumlar