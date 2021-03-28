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Silivri'de plastik fabrikasında yangın

SİLİVRİ'de plastik üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Çanta Fabrikalar Bölgesi'nde bulunan, plastik madde üretimi yapan 4 katlı fabrikada çıktı. Fabrikanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını fabrikanın diğer katlarına sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fabrikanın bir bölümünde kısmen hasar oluştu.

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