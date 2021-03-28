Alerji nedir belirtileri neler cildinizde kaşıntı ve kızarıklık varsa...

Özellikle bahar aylarında artan alerjiler, bu sorundan muzdarip kişilerin hayatını kabusa çevirebiliyor. Peki alerji nasıl tedavi edilir? Bu sorunun yanıtı haberimizde.

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Alerji bireyin bağışıklık sisteminin normalde zararsız bir maddeyi yanlışlıkla tehlikeli bir istilacı olarak algılaması ile meydana geliyor. Bağışıklık sistemi söz konusu alerjen madde için hazırda bekleyen antikorları üretir. Birey alerjene tekrar maruz kaldığında, bu antikorlar alerji semptomlarına neden olan histamin gibi bağışıklık sistemine özgü bir dizi kimyasal salabilir. Alerjilerin şiddeti her kişide farklı şiddette görülüyor. İşte alerji ile ilgili merak edilen bilgiler...

Alerji nedir?

Polen, arı zehri veya evcil hayvan kepeği gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe bağışıklık sistemi tarafından verilen aşırı tepkilere alerji adı verilmektedir.

Normal şartlar altında bağışıklık sistemi vücudu zararlı nesnelere karşı savunma işlevini yerine getirmek için bu nesnelere karşı antikor adı verilen maddeleri üretir. Alerjisi olan bireylerde ise, bağışıklık sistemi belirli bir alerjeni zararlı olmasa bile zararlı olarak tanımlayan antikorlar üretmeye başlar. Bu nedenle birey alerjenle temas ettiğinde, bağışıklık sistemi tarafından gösterilen reaksiyon bireyin cildini, sinüslerini, hava yollarını veya sindirim sistemini kızartıp şişirebilir.

Alerji belirtileri ve tipleri neler?

Maddelere bağlı alerji belirtileri bireyin solunum yollarını, sinüslerini ve burun açıklıklarını, cildi ve sindirim sistemini etkileyebilir. Alerjik reaksiyonlar hafif ila şiddetli arasında değişik şiddetlerde görülebilir. Bazı ciddi vakalarda, alerjiler anafilaksi olarak bilinen ve hayatı tehdit eden bir reaksiyonu tetikleyebilir. Her alerji tipinin kendine has belirtileri vardır.

Halk arasında saman nezlesi olarak adlandırılan alerjik rinit, hapşırma, burunda, gözlerde veya damakta akıntı, tıkalı burun ve konjonktivit adı verilen sulu, kırmızı veya şişmiş gözler şeklinde semptom ve belirtilere sahiptir.

Gıda alerjisi ise ağızda karıncalanma, boğazın, dilin, dudakların veya yüzün şişmesi, kurdeşen ya da anafilaksi şeklinde belirtilere ve semptomlara sahiptir. İlaç alerjisi ise kurdeşene, ciltte kaşıntıya ve döküntüye, yüz şişmesine, nefes darlığına veya anafilaksiye neden olabilir.

Böcek veya arı sokmasından kaynaklanan alerjilerde ise sokma bölgesinde geniş bir şişlik alanı yani ödem, vücudun her yerinde kaşıntı veya kurdeşen, öksürük, göğüste sıkışma, hırıltılı solunum veya nefes darlığı ya da anafilaksi görülebilir.

Egzama olarak da adlandırılan alerjik bir cilt rahatsızlığı olan atopik dermatit, ciltte kaşıntıya, kızarıklığa, pullanmaya ve soyulmaya neden olabilir.

Alerji nasıl tedavi edilir?

Alerjik reaksiyonları önlemede ve semptomları azaltmada en önemli adım alerjenlerden kaçınmadır. Bireyde görülen alerjiye bağlı olarak kullanılabilecek ilaçlar bağışıklık sistemi reaksiyonunu azaltmaya ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Doktor reçetesiz veya reçeteli ilaçları, alerji hapı veya alerji şurubu ya da burun spreyi veya göz damlaları şeklinde önerebilir.

Diğer tedavilerle tamamen rahatlamayan şiddetli alerjiler için doktor tarafından alerjen immünoterapisi önerilebilir. Bu tedavi, genellikle birkaç yıllık bir süre boyunca verilen bir dizi saflaştırılmış alerjen özütü enjeksiyonunu içerir. Bir başka immünoterapi biçimi ise, bütünüyle çözünene kadar dilin altına yerleştirilen bir dil altı tabletidir. Dil altı ilaçları genellikle bazı polen alerjilerini tedavi etmek için kullanılır.

Şiddetli bir alerjik reaksiyon durumunda adrenalin şırıngası kullanılması gerekebilir. Adrenalin acil tedavi alana kadar görülen alerjik semptomları azaltabilir.

Alerji için yaşam tarzınızı değiştirin

Bazı alerji belirtileri evde tedavi ile düzelebilir. Sinüs tıkanıklığı ve saman nezlesi belirtileri genellikle sinüsleri bir tuzlu su çözeltisi ile duruladıktan sonra hafifler.

Ev alerjisi belirtileri ise yatakları ve doldurulmuş, peluş oyuncakları sık sık sıcak suda yıkayarak, mekan içinde düşük nem olmasına dikkat ederek, düzenli olarak yüksek verimli hava partikülü (HEPA) filtresi gibi ince filtreli bir elektrikli süpürge kullanarak ve ev içi halılar yerine çıplak zeminde yaşamayı tercih ederek azaltılabilir. Bu sayede hem toz akarlarına hem de evcil hayvan kepeğine maruz kalınması önlenebilir.

Havalandırma fanları ve nem gidericiler kullanarak banyo ve mutfak gibi nemli alanlardaki nemi azaltıp, küf alerjisinin belirtilerinden korunmak mümkündür.