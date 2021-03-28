Limonun faydaları neler aç karnına içilen limon suyu vücuttaki toksinleri atıyor

C vitamini deposu olan limon, aç karnına bir bardak suya sıkılarak içildiğinde vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor. İşte limonun bilinmeyen faydaları...

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Sağlıklı bir yaşamın formülü tükettiğimiz besinlerden geçiyor. Vitamin ve mineral kaynağı limonun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle zayıflatmaya yardımcı yönüyle bildiğimiz limonun yararı bununla da sınırlı değil. Peki limonun sağlığımız üzerinde nasıl bir etkisi bulunuyor? Limon tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte limonun mucizevi faydaları...

Limonun sağlık açısından faydaları;

- Böbrek taşlarının oluşumunu engellemede oldukça etkili bir besindir.

- C vitamini kaynağı olmasıyla vücutta antioksidan etkisi yaratır.

- Kanı temizler ve kan basıncını dengeler.

- Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeler içerir ve salgılar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallerin oluşumunu engeller.

- Yüksek demir içeriğine sahip olduğu için kansızlık problemlerini çözmede yardımcı olur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek kronik rahatsızlıkların önüne geçer.

- Lif bakımından zengindir ve böylece bağırsakların çalışmasını sağlar.

- Kötü kolesterolü düşürmede yardımcı olur.

- Damar sertleşmesini önler ve kalp ile damar sağlığını koruyucu bir etki oluşturur.

Aç karnına limonlu su içmek toksinleri temizliyor

Limon, öncelikle salata ve çorbalar başta olmak üzere pek çok yemeklerin üzerine dökülerek hoş bir lezzet kazandırılması için kullanılır. Özellikle sabahları alıp bir suyun üzerine limon sıkıp aç karnına içmek oldukça sağlıklıdır. Böylece toksinleri ve istenmeyen maddeleri vücudunuzdan atabilirsiniz. Ayrıca kabuğu direkt olarak tüketilebilir ve yağı da kullanılabilir.