İstanbul'da Koreli yazardan genç kıza tecavüz ve işkence! Zorla tuvaletini yalattırdı

ÜMRANİYE yaşayan 44 yaşındaki Koreli yazar, kendisi gibi Koreli olan 22 yaşındaki genç kıza akılalmaz eziyetler yaptı. Korku dolu günler yaşayan genç kızın şikayeti sonrası Koreli cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın anlattıkları kan dondundu. Döve döve tecavüz etti, kendi idrarını içirdi, günlerce aç bıraktı ve üzerinde sigara söndürdü...

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Güney Kore vatandaşı olan 22 yaşındaki K.Y. isimli genç kız, internette yazarlık yapan 44 yaşındaki W.L. isimli Güney Koreli olan adamla tanıştı. Tanıştıktan sonra Katar Doha'da buluşan ikili, birlikte yasal yollarla Türkiye'ye geldi ve birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre birlikte yaşadıkları süreçte W.L. isimli adam tarafından korkunç eziyetlere maruz kalan genç kız, en sonunda polise giderek şikayetçi oldu.

Biz şamanizme inanıyoruz! Kore'ye dönersen ölürsün...

Emniyette yaşadığı korkunç anları anlatan 22 yaşındaki K.Y. ifadesinde, birlikte kaldıkları süreçte 44 yaşındaki W.L.'nin kendisini darbettiğini, fakat kendisinin korktuğu ve dil bilmediği için o dönem şikayette bulunamadığını söyleyerek şöyle konuştu:

Biz Şamanizme inanıyoruz. Kendisi bana bir süre sonra öngörülerine dayanarak Kore'ye dönersem öleceğimi söyleyerek 'Kore'ye gidip öleceğine sen en iyisi burada kal, seni burada bavula koyup atsam kim bilecek, yurt dışında ölmeyeceğin için seni burada istediğim kadar dövebilirim' diye tehdit ettiği için yanından ayrılamadım. Sürekli beni darbederek telefon ve laptopla kafama vurdu.

'Seni öldürtürüm' deyip tecavüz etti

Genç kız ifadesinin devamında 'Kore'ye gidersem beni öldürteceğini söyleyerek bana cinsel istismarda bulundu. Çeşitli cinsel oyuncaklarla bana eziyetler yaptı. Beni vücudumdaki tüyleri yakmakla tehdit etti ve vücuduma sürekli çamaşır mandalları sıkıştırarak saatlerce mandalları çıkarmama izin vermedi ve tırnak kesme aletiyle derimi kanatarak bana işkenceler uyguladı. Beni yaklaşık 6 saat boyunca evin balkonuna kilitleyerek tuvalete bile gitmeme izin vermedi" sözleriyle yaşadığı korkunç eziyetleri anlattı. İfadesine yaşadığı korku dolu anları anlatarak devam eden K.Y. şöyle devam etti:

Bana zorla idrarını içirdi

"Bana '7 gün boyunca benim idrarımla çorba içeceksin' diyerek zorla idrarını içirdi. Benimle zorla cinsel ilişkiye girerek videolarımı çekti ve videoları uygunsuz sitelere yüklemekle beni tehdit etti. Ayrıca beni fuhşa zorlayarak 'Ya sen fuhuş yapacaksın ya da Kore'den birilerine getirip onlara yaptıracaksın.' şeklinde sözler söyledi. Fakat ben yapmadım."

Beni günlerce aç bıraktı

"Bana 'Sen neden yemek yiyorsun, yaşamanın bir anlamı yok' diyerek beni aç bıraktı. Ev sahibimiz İsmail isimli şahsın yüzümdeki dayak izlerini görmesi sonucu bana yardım etmesi sayesinde buraya geldim' ifadelerini kullanarak W.L. isimli şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ben Kore'de evliyim

Polis ekipleri tarafıdan yakalanarak gözaltına alınan 44 yaşındaki W.L. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda şüpheli adam, 'Ben roman yazarıyım. 31 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye geldim. Müşteki benden yazar olmayı öğrenmeyi istedi. Ben evliyim. Müştekinin beyanlarını kabul etmiyorum." dedi.

Vücudunda sigara söndürdüm

"Kendisini darbettiğimi kabul ediyorum. Sebebi ise benim yazdığım bir eseri çalarak başkalarına kendisi yazmış gibi göstermesidir" iddiasında bulunan adam şöyle devam etti: "Hakaretler ettim ama ölümle tehdit etmedim. Vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürdüğümü de kabul ediyorum. Bunun sebebi beni ciddiye almasını istememdir. Fakat sözümü dinlemediğinde kendisini balkona kilitlemedim. Kendisinden koreye dönmesini istedim. Fakat 'En azından balkonda uyumama izin ver.' diyerek evimde kalmaya devam etti."

Tuvaletini yalamasını istedim ama zorlamadım

Sorgusunun devamında 44 yaşındaki W.L., 'Kendi rızasıyla balkonda kaldı ve tuvaletini de balkona yaptı. Ben kendisinden tuvaletini yalamasını istedim ama zorlamadım. Kendisi bana 'Efendimin idrarını istiyorum.' diyerek kendi rızasıyla idrarımı içti. Müştekinin mental bozukluğu vardır. Benim zihinsel bir problemim yoktur. Ben cinsel birlikteliği video çektim fakat kendisi daha önce tecavüze uğradığını söylediği için böyle bir şey yapmadığımı kanıtlamak istedim.' dedi.

Konsolosluk da takipte...

Şüpheli Koreli adam sorgudaki ifadesini 'Duyduğuma göre ev sahibi Koreli bir kadının şiddet gördüğünü Kore Konsolosluğu'na bildirmiş. Ben müştekinin Kore'ye dönmesini istedim ama kendisi gitmedi. Yaptığım işkencelerden dolayı pişmanım.' sözleriyle tamamlayarak serbest bırakılmayı talep etti.

14 ayrı suçtan tutuklandı...

Kore Konsolosluğu'ndan görevli birinin de yer aldığı sorgu sırasında şüpheli adamın ifadesinin ardından mahkeme, şüphelinin 'Hakaret', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Darp', 'Tehdit', 'İşkence', 'Eziyet', 'Ölümle tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kişisel verileri yayınlama', 'Şntaj', 'Suç uydurma', 'Fuhuşa aracılık etme', 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.