BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  YEREL

Kars’ta hasta almaya giden ambulans takla attı: 3 yaralı

Kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. İhbar üzerine yola çıkan ambulans yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak takla attı.

Abone ol

Kars’ın Arpaçay ilçesinden Koçköy’e astım hastasını almak için hareket eden ambulans, Bardaklı köyü mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak devrildi.

Şarampole düştü
Şarampole düşen ambulansta bulunan sürücü ve görevliler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

3 yaralının da sağlık durumu iyi
Daha sonra ambulansa taşınan yaralılar Arpaçay Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, ambulansın kaza yaptığı Bardaklı köyü mevkiinde bir başka aracın da kayarak kaza yaptığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca'dan "BionTech" açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin belgesi
Kabine yarın toplanıyor! Hafta sonu sokağa çıkma, kafe ve restoran yasağı geri mi geliyor
İstanbul'da Koreli yazardan genç kıza tecavüz ve işkence! Zorla tuvaletini yalattırdı
Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık 
TBMM, 69 yeni makam aracına aylık 1 milyon TL ödeyecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kritik mutant virüs uyarısı! 0-9 yaş grubunu daha çok etkiliyor
Emekli Albay Üçok sert konuştu: TSK yapısının dibine konmuş dinamittir
Matriks halka arz için SPK'dan onay aldı! Bir ilk gerçekleşti
Dünyanın en seksi kel erkeği belli oldu! Bakın kim oldu
Donanma tarihinde bir ilk! 3 Rus denizaltısı eş zamanlı olarak su yüzüne çıktı
Yorumlar