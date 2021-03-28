Kayseri’de 17 yaşındaki engelli genç, koronavirüse yenik düştü

KAYSERİ'de uzun zamandır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören engelli genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Abone ol
Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 17 yaşındaki engelli Mustafa Karcıoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar müdahale etse de kurtarılamadı
Uzun süre yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Karcıoğlu, durumu ağırlaştı. Doktorların müdahale ettiği Karcıoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mustafa Karcıoğlu'nun cenazesi bugün Tomarza İlçe Mezarlığında toprağa verilecek.