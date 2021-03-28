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İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı

İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı

Dünya salgınla mücadele ederken, İspanya'da ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, 5 bin kişilik bir konser düzenlendi.

İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı

İspanya'da Barcelona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izledi.

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İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı

Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında COVID-19 hızlı tanı testi yapılırken, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi.

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İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı

Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 Euro'ya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi.

COVID-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı.

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İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verildiğini vurgulayan organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı COVIDKovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.

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