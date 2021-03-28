İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı
Dünya salgınla mücadele ederken, İspanya'da ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, 5 bin kişilik bir konser düzenlendi.
İspanya'da Barcelona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izledi.
Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında COVID-19 hızlı tanı testi yapılırken, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi.
Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 Euro'ya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi.
COVID-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı.
İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verildiğini vurgulayan organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı COVIDKovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.