İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verildiğini vurgulayan organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı COVIDKovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.