Erdoğan açıkladı: Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Su Şûrası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi'nde son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız." açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Su Şûrası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi'nde dikkat çeken mesajlar verdi. "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi" bilgisini veren Erdoğan, "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık." diye konuştu.

"Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz." açıklaması yapan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değil"

Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir.

Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz.

Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir.

Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur.

"Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz"

Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz. Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz. 2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planları hazırladık.

Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık.

"24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız"

Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız.