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AnadoluJet, Ankara-Moskova uçuşlarına yeniden başladı

Vnukovo Havalimanı; "AnadoluJet, dün Ankara ile Moskova arasındaki düzenli uçuşlarına yeniden başladı." açıklaması yaptı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, AnadoluJet’in Ankara ile Moskova arasındaki uçuşlarına yeniden başladığı belirtildi. Açıklamaya göre seferler Boeing 737 uçağıyla haftada üç kez gerçekleştirilecek.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl mart ayında durdurulmuş, eylülde yeniden başlatılmıştı.

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