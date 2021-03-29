Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a FETÖ yanıtı: Herkes kendi karakterini belli eder

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, ''Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Sahanın içine girdikten sonra yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum. Hem zekamı, hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. Erol Bulut'un işine ne ben ne başkan kimse karışmadı.'' dedi. Emre Belözoğlu ayrıca Ümit Özat'ın kendisine yönelik sözlerine de yanıt verdi.

Abone ol

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine geçici hoca olarak göreve gelen Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir dönem başlarken çiçeği burnunda teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

- Milli takımımızı ve Şenol Hoca'yı tebrik ediyorum. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. Bu Milli Takım'da oynamak çok zor. Çok iyi oynuyorlar. Ben oynayamazdım herhalde. Erol Bulut Hocamıza burada vermiş olduğu hizmetler, takımımızın bu noktaya gelmesi için çok çalışkan ruhuyla göstermiş olduğu iradeden ötürü teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak keyifliydi, önemli bir tecrübeydi.

''Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok''

- Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Hem zekamı, hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. 10 hafta sonrası için planım bütün Fenerbahçeliler’in yüzünü güldürmek. Onlara ümit vermek. Hem zekamı, hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. İç saha performansı üzerinden geliştirmemiz gereken noktalar var.

''İç saha performansı üzerine daha çok çalışacağız''

- Başkanımız bu görevi verdikten sonra iç saha performansı üzerine daha çok çalışacağız. Özellikle topu kaptırdıktan sonraki oyun için çalışmalarımız olacak. 10 hafta sonrası için planım, tüm camiamıza ümit vermek ve 7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı bir nebze olsun dağıtabilmek. Oturmuş, 30 haftanın bir şablonu var. Bunun bize olumlu ve olumsuz anlamda ne kattığını arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Geçen sene de böyle bir süreç olmuştu, yine Denizlispor maçıyla başlamıştık. Allah sonumuzu hayır etsin. Enkaz aldığımız yok, iyi bir takım aldık. Küçük dokunuşlar yapacağız ve bu takımı geliştireceğiz inşallah. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bunu hissettireceğiz. Ama futbolda 2 artı 2 her zaman 4 etmez.

''Benim hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan bir tanesi olmak''

- Erol Bulut’un, Emre Belözoğlu’nun ya da herhangi bir kişinin Fenerbahçe’si değil. Herkesin Fenerbahçe’si. Benim hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan bir tanesi olmak. Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı başarılı buluyorum ama benim hedeflerim daha büyük.

Fenerbahçe, Fenerbahçe'ye gönül verenlerin Fenerbahçe'si. Ben de bu ülkede en uzun süre futbol oynamış birisi olarak birikimlerimi ve özelliklerimi futbolcu arkadaşlara anlatmaya çalışacağım.

''Ben bu takımın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum''

- Her puanın, her zerresine talibiz. Aramızda net 5 puan fark var, oynanmamış maçı 3 puan olarak saymıyorum Beşiktaş için. Ben bu takımın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Hiç çekinmeden, bildiğimiz yolda, inandığımız değerlerle, Fenerbahçe'nin genlerine daha uygun ve daha hitap eden bir oyun oynatmaya çalışacağız.

Erol Bulut'a karışıyor mu?

- Erol Hoca benim çok iyi arkadaşım. Başakşehir'de de hocalığımı yapmış biri. Ben burda kendisi ile alakalı, oyun tercihleri ile alakalı bir yorum yapmadığımı en iyi o bilir. Erol Hoca'ya biz elimizden geldiğince en iyi ortamı sağlamaya çalıştık. Fenerbahçe çok büyük bir isim. Başkanımız çok cefakarca mücadele ediyor.

''İyi bir teknik direktör de işine karıştırmaz zaten''

- Erol hoca benim eski arkadaşım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç bitince değerlendirmelerimizi yaparız. Kendisiyle bugüne kadar tercihleriyle alakalı rahatsız etmeyecek şekilde konuşmadım. Başkanımız da Erol hocanın işine karışacak bir adım atmamıştır. Biz Erol hocaya elimizden geldiğince saha içine konsantre olması için çaba gösterdik. Burada kimse, kimsenin işine karışmadı. Fenerbahçe’nin beklentileri çok yüksek. Burada şampiyonluklar da yetmez. Hatalarımız mutlaka vardır. Erol Hoca da hata yapmıştır. Burada hiç kimse, kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik adam işine karıştırtmaz zaten.

''Hatalarımız var ama iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum''

- Sezon başında planlama yapıyorsunuz. Vedat'ın ayrılmasından sonra bir tek Allahyar kaldı. O da gidince takıma yeni forvetler aldık. Samatta çıkış arayan ve istenen bir oyuncuydu. Cisse ligimizde 20 küsür attı. Vedat 20'nin altında kaldı ve çok iyi paraya sattık. Futbolda bazen hesaplarınız tutmaz, iki artı iki dört etmez. Genel anlamda iyi bir takım kurduğumuzu ama hatalarımızın da olduğunu düşünüyorum. Sezon basında ligi bilen oyuncuların üzerine plan yaptık. Hatalarımız var ama iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum.

'Gel' dediklerinde geliriz, 'git' dediklerinde gideriz''

- 10 hafta var. 1 ay 5 güne sıkışacak. İşimiz kolay değil. Hiç çekinmeden başaracağımıza inanıyoruz. Her türlü sorumluluğu da alacağız. Mevcut kadromuzda covid olan iki hocamız var. Selçuk Şahin’i, Covid olan futbolcular nedeniyle futbolcu olarak zaman zaman kullanıyoruz. Selçuk da, Volkan da, ben de Fenerbahçe ne görev verirse yaparız. 'Gel' dediklerinde geliriz, 'git' dediklerinde gideriz. Yakında teknik ekibimize yurt dışından bir yardımcı hoca katılacak. Türkiye'den bir yardımcı hoca da bir ihtimal katılabilir. Yakında açıklayacağız. Fenerbahçe’ye değer katacak kim varsa benim ekibimde olsun istiyorum. Sportif direktörlük görevlerim de devam edecek.

''İki ayrı göreve bölünmedim, önceliğim saha içi''

- Elimden geldiğinde bir sonraki sezonun yüzde 80'ini inşa etmiştik. Bu takım, biz oluruz olmayız ama ufak dokunuşlarla ligi sonuna kadar devam ettirecektir. Biz sahada işimizi yapacağız ama aynı zamanda sportif direktörlük görevim devam edecek. İki ayrı göreve bölünmedim, önceliğim saha içi. Olay hem burası hem orası diye insanların aklı karışmasın. Yine aynı yerde olacağım, saha içinde işler iyi giderse orası biraz daha ikinci planda kalabiliriz. Futbolda ne yazık ki bazen hesaplarınız tutmaz. İki artı iki dört etmez. Genel anlamda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Hatalarımızın olduğunu da düşünüyorum. İç saha oyunumuzu daha çok geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni oyun planımızla birlikte golcülerimizin kendilerini bulacağını düşünüyorum.

''Sonunu düşünen kahraman olamaz''

Sonumuzu düşünmüyoruz. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Önemli olan Fenerbahçe'nin sonu iyi olsun. Fenerbahçelilere uyandıklarında mutlu olacakları bir takım kurmak için bu göreve soyundum. Elimden geleni Fenerbahçe'nin menfaatleri için ortaya koyacağım. Bu benim kendime çizdiğim bir kariyer planlaması değil ama söz konusu Fenerbahçe ise her şeyi yapmaya hazırım! Hiçbir şekilde de pişman olmam.

TFF'ye 28 şampiyonluk başvurusu

Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihindeki şampiyonluklarının da tüm şampiyonluklar içine konmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki TFF bu konuda hakkaniyetli kararı verecektir. Ligimize isimlerine verdiğimiz futbol efsanelerinin oynadığı sezonların tanınmasını istiyorum. Onların isimlerini sezonların adlarına veriyoruz. Başarılarını saymıyoruz. Bunu göz ardı etmeyelim.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde 'Spor Gecesi Digital' adlı YouTube hesabının konuğu olmuştu. Ümit Özat katıldığı programda, “15 Temmuz’dan bu yana Emre’nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ’nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, 'ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık' diye niye dile getirmiyorlar? Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var." demişti. Fenerbahçe Kulübü ise ''Fenerbahçe'nin böyle 'dostları' varken, başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır'' ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özat'ın FETÖ iddiası

Üzülüyorum. Kendisiyle çok fazla oynamadım, milli takımda 10-15 maç oynamışızdır. Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymiş herkes benim için değerlidir. Günün sonunda herkes kendi karakterini belli eder. Ümit Özat olayını kişiselleştirmek istemiyorum. İş Fenerbahçe'nin menfaatine dayandığında herkesin hesabı ve planı belli. Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymiş herkes benim için değerli. Ama hiçbir futbolcu arkadaşım için saha dışında bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmam. Söylemem gerekenler olmasına rağmen bugün konuşmamayı tercih ediyorum. Ben 10 haftada enerjimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum.

''İsmail Kartal ile bir görüşmemiz olmadı''

Sezon başında Serkan Reçber’le bilgi alışverişimiz oldu. İsmail Kartal ile bir görüşmemiz olmadı. Kendisinin BB Erzurumspor’dan ayrılması, bizimle ilgili değildir. İsmail Hoca, birlikte 3 Temmuz'u yaşadık. Ersun Hoca zamanında birinci antrenörlük yaptı. Değerli ağabeyimdir. Ben veya yönetim görüşmedi. Erzurum'dan ayrılmasıyla alakalı bilgimiz yok.

Ali Koç aday olacak mı?

Ben Başkanımız Ali Koç'un sezon sonrasında da bu yolda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisi de bizi bir şeye layık görür. Biz Fenerbahçe için her şeyin içinde olmaya çalışırız. Ben sportif direktörlük görevime, tabii ki şu anda daha fazla sahaya konsantre olmakla beraber, oraya da vakit ayıracağım. Takımın mutlu olması demek, camianın mutlu olması demek. Başkanımızın bu yolda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz oluruz, olmayız ama başkanımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ozan Tufan yorumu

Ozan Tufan’ın evlilikle beraber sahaya ve hayata bakış anlamında olumlu ivmeleneceğini düşünüyorum. Ozan Tufan'a eksiklerini söylüyorum. Bazen bana kızıyor, üzülüyor. Her arkadaşımıza ihtiyacımız var. Ozan Tufan da benim gibi biraz duygusal. Son 4 haftada oynamamış olsa da, Beşiktaş maçında oyunun dengesini değiştirdi. Doğru oyunu oynadığı zaman Ozan çok önemli bir oyuncu.