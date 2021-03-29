Vakaların patladığı kent! Samsun’da karantinayı ihlal eden 100’ün üzerinde kişi KYK yurtlarında

Sağlık Bakanlığı Covid-19 vaka sayısında 3 haftadır zirvede yer alan Samsun'da, yoğun olduğu değerlendirilen İngiliz varyantı mutant virüsün yanı sıra 20 Afrika mutantı vaka da çıktı. Kentte, karantina kurallarını ihlal eden 100’ün üzerinde kişinin de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kaldığı belirtildi.

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Türkiye'de Covid-19 vakalarının artış gösterdiği kentlerin başını çeken Samsun'da artan vaka sayısının düşürülmesi için yapılan denetimler devam ediyor. Sıklaştırılan denetimler kapsamında; kentin işlek caddelerine girişte polis ekipleri tarafından HES kodu sorgusu yapılması uygulaması sürdürülüyor. Covid-19 vakalarında yoğun olarak İngiliz varyantı mutant koronavirüsün görülmesinin yanı sıra 20 vakada da koronavirüsün Afrika varyantının görülmesi ise kentte tedirginliğe neden oluyor. Kentte, karantina kurallarını ihlal eden 100’ün üzerinde kişinin de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinada tutulduğu belirtildi.

‘Köy evlerinde bir araya geliyorlar’

Vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı "HES kodu uygulamalarında pozitif vakaları çok yakalıyoruz. 100'ün üzerinde karantina yurdunda kalan vatandaşımız var. Bu azımsanmayacak bir rakam. Ayrıca haraketlilik Samsun’un Karadeniz’in giriş kapısı gibi olması etki ediyor. Örneğin hafta sonu için diyelim 3 tane kardeş, biri İstanbul’dan, biri Ankara’dan biri de buradan bir araya gelmek suretiyle yayla evine gidiyorlar veya kırsaldaki, köylerindeki evlerinde buluşup bir araya geliyorlar. Bu son derece riskli. Özellikle Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için ‘Daha ferah bir ortamda kırsal mahalleye gidelim, eski köye gidelim’ şeklinde bir anlayış var. Orada da dışarıda gezilmiyor daha çok evin içerisinde ortamlarda oldukları için bulaşlar tamamen artıyor. Çünkü il dışından gelmeler buradakilerle birleşmiş oluyor bu şekilde” dedi.

'Bu işten sıyrılmak istiyoruz'

Esnaf Orhan Kol, artık hayatın normalleşmesini istediklerini söyleyerek "Bu işten bir an evvel sıyrılmak istiyoruz. Artık bayağı bunaldık esnaf olarak halk olarak. Artık ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız. Bir an önce bu illetten kurtulmak için ne gerekiyorsa yapalım. Herkes bunaldı. İngiliz mutantı var kentimizde onu duymuştum küçük miktarda Afrika mutantı da görülmüş. Onun yapısı ne çıkacak bizi nasıl bir süreç bekliyor onu da bilmiyoruz. Şu anda hep tedirginiz” şeklinde konuştu.

‘Şimdi de Afrika mutantı çıktı’

İngiliz mutantı virüsü duyduğunu ama Afrika mutantının Samsun'da da görüldüğünü yeni öğrendiğini söyleyen esnaf Gürol Bulut da "İngiliz mutantını duymuştum şimdi de Afrika mutantı çıktı. Ne olacağımız belli değil. Covid-19’dan ne enfes alabiliyoruz, hiçbir düzenimiz yok. Bundan sonraki günlerde ne yapacağız biz şaşırdık artık insanlarımızın psikolojik sorunları da var. Bu işin düzelmesi vatandaşımızın elinde. Artık devlet ne yapsın hastanelerimiz doldu. Artık insanlarımızda mesafemizi koruyacağız, temizliğimize bakacağız. Tedirginliğimiz vardı bir de Afrika çıktı ondan da bir tetikteyiz, yarın bir gün ne olacağı da belli değil, bekliyoruz. Korona testi sonucunu beklemeden yolculuk yapanları duyduk, eve misafirliğe çağırıyorlar. Artık bıraksın bunları insanlar” ifadelerinde bulundu.