Aksaray'da boğazını kesti sırtından bıçakladı! 400 paketi bakın nereye sakladılar

AKSARAY'da hırsızlık, gasp ve adam öldürmeye teşebbüsten aranan 2 suç makinesi polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 25 Mart tarihinde Hasas Mahallesi 46. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Can S. (21) ile arkadaşı İnan A. (20) gece saat 02.00 sıralarında Hasas Mahallesi 46. Cadde üzerinde park halindeki E.G’ye (30) ait 68 HF 232 plakalı otomobili kapısını zorlayarak açtı. Düz kontak yapamadıkları aracı götüremeyen 2 kafadar biraz ileride yine park halindeki M.A’ya (23) ait 68 AN 261 plakalı otomobilin kapısını zorladı. Bu aracı açtıktan sonra düz kontak yöntemiyle çalıştıran 2 arkadaş daha sonra çaldıkları araçla gezerken Hasas Mahallesinde gördükleri plakasız bir motosikleti çaldı. Çaldıkları motosikleti çaldıkları aracın bagajına koyan 2 kafadar hızla olay yerinden uzaklaştı.



Çaldıkları aracın bagajına çaldıkları motosikleti de yükleyen 2 kafadar Sofular Mahallesi Hasas Caddesinde bir şahsı gördü. Araçtan inerek yabancı uyruklu olan N.A. (21) isimli şahıstan uyuşturucu hap isteyen 2 kafadar, istediklerini almak için şahsı darp etti. Darp etmelerine rağmen istediklerini alamayan Can S. şahsın boğazına bıçak dayayıp boğazını keserken, arkadaşı İnan A. ise yabancı uyruklu şahsı sırtından bıçakladı. Boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan şahıs mahalle sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



İlçeye kaçıp marketi soyan 2 kafadar çaldıkları sigaraları su kuyusuna sakladı

Yabancı uyruklu şahsı bıçakladıktan sonra tekrar çaldıkları araca binerek kaçan 2 kafadar Aksaray’ın Ortaköy ilçesine gitti. Sabaha karşı ilçeye giren Can S. ve suç arkadaşı İnan A. Ortaköy ilçesinde de gözlerine kestirdikleri bir marketi soydu. Kapıyı kırmak sureti ile markete giren 2 kafadar markette bulunan 400 paket sigarayı alarak çaldıkları aracın arkasına yükledi. Ardından araçla olay yerinden kaçan zanlılar ilçe merkezi civarında bulunan dağlık boş arazide bulunan su kuyusuna gitti. Burada çaldıkları 400 paket sigarayı poşetleyen 2 kafadar poşetlere ip bağlayarak sigaraları su kuyusuna salladı. Sigaraları su kuyusuna saklayan Can S. ve İnan A. daha sonra çaldıkları araçla olay yerinden ayrıldı.



Çaldıkları otomobili parçalayıp, motosikleti yaktılar

Can S. ve İnan A. daha sonra 7 kilometre uzaklıktaki başka bir dağlık araziye gitti ve burada çaldıkları aracın ve motosikletin değerli malzemelerini bir bir söktü. Olayla ilgili iz bırakmamak için aracın benzin deposundaki benzini çeken 2 kafadar, çektikleri benzini araç ve motosiklete dökerek yaktı. Yanan motosikletten geriye sadece siyah bir demir kalırken, tam olarak yanmayan araç ise şahıslar tarafından paramparça edildi.



Oluşturulan özel ekip 621 kamerada 80 saatlik görüntüyü inceledi

Yaşanan olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi özel bir ekip kurdu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan özel ekip şüphelilerin peşine düştü. İlk aracın çalındığı olay yerinden inceleme ve araştırmalarına başlayan özel ekip MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde maskeli ve şapkalı 2 şahsı tespit eden ekip çemberi genişleterek şahısların gittiği istikamet yönünde tüm MOBESE ve kameraları incelemeye aldı. Bölgede ve şahısların kaçış istikametine yönelik toplam 621 kameradaki 80 saatlik görüntüleri inceleyen polis ekipleri şahısların Ortaköy ilçesi istikametine gittiğini tespit etti.







Şüpheliler ayakkabıları ve taytlarından yakalandı

Yapılan araştırmaları derinleştirerek Ortaköy İlçesine giden özel ekip burada da yaptığı çalışmada güvenlik kamerasında geçmiş görüntülerle birlikte şahsın tayt ve ayakkabılarından kimliğini belirledi. Bunun üzerine teknik bir inceleme başlatan özel ekip Can S. isimli şahsı Ortaköy ilçesinde yaptığı operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Diğer şüphelinin de kimliğini tespit eden ekip Aksaray merkezde bir ikamete yaptığı operasyonla İnan A.’yı da yakalayarak gözaltına aldı.



Kamera karşısında hem söyledi, hem de oynadı

Aksaray merkezde operasyonla yakalanan ve aynı zamanda korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenilen İnan A. polis ve sağlık ekiplerinin kontrolü altında gözaltına alındı. Gözaltı sırasında bir gazetecinin kendisini görüntülediğini fark eden İnan A. kelepçeli ellerini havaya kaldırarak hem söyledi hem de dönerek oynadı. Oynamasının ardından ambulansa bindirilen İnan A. polis ekiplerinin nezaretinde Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. İnan A.’nın 17 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.







“Yakalayamazdınız” deyip cezaevine selam göndermişti

3 ay önce kısıtlama denetiminde polislerin yaya olarak dur ihtarına uymayarak emniyeti alarma geçiren ve yakalandığında, “Yakalayamazdınız, komisere dua edin. Tutuklayın beni, E Tipi Kapalı Cezaevine selamlar olsun” diyerek adeta dalga geçen Can S.’nin ise bu yakalanmasının ardından hırsızlık yaptığı ve ardından gönderildiği açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar ettiği öğrenildi. “Yakalayamazdınız” demesinin ardından 2. kez yakalanan ve 9 ayrı suç dosyası olan Can S. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmaların ardından özel ekip tüm suç aletlerini, çalıntı aracı, yakılan motoru ve çalıntı sigaraları buldu.