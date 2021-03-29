BIST 1.388
DOLAR 8,19
EURO 9,66
ALTIN 453,76
HABER /  YEREL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Antalya'da pencereden bakan yakınları şok oldu! Gözyaşları sel oldu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 4 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan 54 yaşındaki adam evinde koltuğunda ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3386 Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Çöplerden topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 54 yaşındaki Yüksel Ocakçı'dan akrabaları 4 gündür haber alamadı. Eve gelen akrabalar, açık pencereden baktıklarında Ocakçı'nın koltukta hareketsiz olduğunu fark etti.

Seslenmelerine cevap alamayan Ocakçı'nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Yüksel Ocakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüksel Ocakçı'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Ocakçı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da yürek burkan dram! Bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı herkesi şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
6 yaşındaki İbrahim Tüser’in yürüme hayali gerçeğe dönüştü
Antalya'da evden çıkıp kayıplara karıştı! Saatler sonra bakın nerede bulundu
Korona ile mücadelede önemli aşama! Toplam aşılama 15 milyonu geçti
Aksaray'da boğazını kesti sırtından bıçakladı! 400 paketi bakın nereye sakladılar
Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a FETÖ yanıtı: Herkes kendi karakterini belli eder
Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Nisan'da başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız
AnadoluJet, Ankara-Moskova uçuşlarına yeniden başladı
Elon Musk geri adım attı! Büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi
Adana'da mesire alanlarında yasak olunca teknede mangal yaktılar
CHP’den koronavirüs cezalarının iptali için yasa teklifi
Yorumlar