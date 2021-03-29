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Adana'da yürek burkan dram! Bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı herkesi şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
Adana'da yürek burkan dram! Bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı herkesi şaşırttı

ADANA'da 78 yaşındaki Hüseyin Yaradan kaldığı kulübede ölü bulundu. Yaradan'ın hayatındaki Müslüm Gürses detayı ve dramı yürekleri burktu.

Adana'da yürek burkan dram! Bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı herkesi şaşırttı

Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yaradan’ın akrabaları bugün sabah saatlerinde kaldığı kulübesinin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine kapıyı açan yakınları Yaradan’ı hareketsiz halde buldu.

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Adana'da yürek burkan dram! Bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı herkesi şaşırttı

Hemen sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Yaradan’ın öldüğünü belirledi.

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Adana'da yürek burkan dram! Bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı herkesi şaşırttı

Yaradan’ın soğuktan ya da yaşlılığa bağlı olarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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Adana'da yürek burkan dram! Bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı herkesi şaşırttı

Hüseyin Yaradan’ın vücudunda dış müdahale olmadığı öğrenilirken cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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