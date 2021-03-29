CHP, İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptali için Danıştay'da dava açtı! İşte gerekçeleri...

CHP, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin iptali için Danıştay'a dava açtıklarını bildirdi. Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM iradesinin yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir” iddiasında bulundu.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin iptali için Danıştay'a dava açtıklarını açıkladı. CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Nazlıaka'ya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri eşlik etti.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptali için Danıştay’a başvurduklarını yaptıklarını duyuran Nazlıaka şunları söyledi:

"Erdoğan döneminde 7 bin 500 kadın katledildi"

- Çarpıtılarak kötülenen, hedef gösterilen İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız. Bizler fesih girişimini bir gece yarısı operasyonu ile öğrendik. Tek cümlelik karar ne gerekçe ne açıklama içeriyor. Erdoğan iktidarı döneminde en az 7 bin 500 kadın sırf kadın oldukları için katledildi. Fesih kararını tanımıyoruz.

"Kadına şiddet, gelenek olmamalı"

- 'Sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor’ diyorlar. Sözleşmede eşcinsellikle ilgili hiçbir madde yoktur. Sözleşme mağdur hakkını güvence altına almaktadır. ‘Sözleşmeden büyük çoğunluk rahatsız’ diyorlar. Ağustos 2020’de yapılan araştırmaya göre bu oran yüzde 7. ‘Sözleşme yüzünden kadının beyanı esastır diye erkekler hapse atılmaktadır’ diyorlar. Sözleşmede, kadının beyanı ile verilen tek karar tedbir kararıdır. ‘Sözleşme boşanmaları artırıyor’ diyorlar. Sözleşmede evlenme ya da boşanmaları teşvik edici hiçbir madde bulunmamaktadır. ‘Sözleşme şiddeti artırdı’ diyorlar. Oysaki sözleşme şiddeti görünür kılmıştır. ‘Sözleşme geleneğe uymuyor’ diyorlar. Bu topraklarda kadına yönelik şiddet bir gelenek değildir, olamaz, olmamalıdır."

"İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir"

- Kanun olmaksızın cumhurbaşkanı kararının bir değeri yoktur. Kanun ile katıldığımız bir sözleşmeden idari karar ile çekilebilir miyiz? Siz Anayasa’yı okudunuz mu, biliyor musunuz? Her gün bir kadın cinayetinin işlendiği ülkemizde ideolojik saplantınız ile kadın ve çocukları savunmasız bıraktınız. Bu sabah itibariyle Danıştay’a başvuruda bulunduğumuzu duyurmak isteriz.

- Biz Kadın Kolları olarak, Danıştay’a açtığımız bu dava ile hukuk devletinin işlerliğinin kanıtlanmasını bekliyoruz. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM iradesinin yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesi temel alınarak hazırlanan 6284 sayılı kanun hala yürürlüktedir.

"Ret oyu ver tek bir kişi bile yok"

- Dava dilekçesinde İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanmasına ilişkin yasanın çıkarılacağı parlamento oturumuna katılan milletvekillerinden kanun için ret oyu veren tek bir kişinin bile olmadığı vurgulandı.

"Anayasa'ya aykırı"

Anayasa’nın “Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma” başlıklı 90.maddesine atıf yapılan dilekçe şöyle: “Anayasa, Cumhurbaşkanı’na, tek başına onay veya fesih yetkisi vermemiştir. Hiçbir kurum ve kuruluşun, kaynağını Anayasa’dan almayan bir yetki kullanması mümkün ve söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı’nın yetkilerine dair T.C. Anayasası’nın 104. maddesine bakıldığında, usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe konulmuş bir uluslararası anlaşmayı feshetme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkiler arasında olmadığı, açıktır."