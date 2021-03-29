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Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkilerimizdeki yaklaşımımızda düzenlemeler yapmalıyız

ERMENİSTAN Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Erivan’ın Türkiye ile olan ilişkilerine yaklaşımında düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi.

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Ermenistan devlet televizyonunda konuşan Grigoryan, Erivan’ın Türkiye’yi düşman devlet olarak görüp görmediğine ilişkin soruyu yanıtladı. Grigoryan, “Bölgedeki engeli (ulaşım) kaldıracaksak, bu konudaki yaklaşımımızda belirli düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yani Türkiye artık düşman devlet değil mi?"

Bunun üzerine 'Yani Türkiye artık düşman devlet değil mi?' sorusunun yöneltildiği Grigoryan, “Tartışmasız biçimde Türkiye’den hiçbir tehdit gelmediğini iddia etmek doğru olmazdı. Ancak bölgedeki genel süreçler başka olasılıkları da beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Engellerin kaldırılması sürecinde yoğun bir aşamaya geçildi.

Grigoryan’a göre, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ’daki gerginliğin tırmanmasından sonra bölgede büyük değişiklikler meydana geldi. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 11 Ocak’taki ortak açıklamasından sonra ulaşım hatlarına yönelik engellerin kaldırılması sürecinde yoğun bir aşamaya geçildi.

"Ankara ile doğrudan diyaloğumuz yok, ancak..."

"Engellerin kaldırılması süreci sadece Azerbaycan’la yürütülmemeli, daha geniş bir bölgesel yaklaşım gerekiyor. Bunun için olanakların olduğunu  düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Grigoryan, şu an Ankara ile doğrudan diyaloglarının olmadığını, ancak iki tarafın yaptığı açıklamaların bölgede ulaşım hatları önündeki engellerin kaldırılması yönünde olanakların mevcut olduğunu düşünmelerine imkan veriyor.

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