Kritik toplantı başladı! Karadeniz bölgesi için 15 gün sokağa çıkma yasağı mı geliyor

BEŞTEPE'de Kabine toplantısı başladı. 30 binleri aşan günlük vaka sayısı nedeniyle toplantıdan yeni koronavirüs yasaklarının çıkması bekleniyor. Cumartesi sokağa çıkma yasağının geri gelebileceği belirtilirken, vaka sayısı şampiyonu Karadeniz bölgesi için 14 günlük tam kapanma da masada. Ramazan için de özel kısıtlamalar geliyor... Toplantının ardından Kabine değişikliği beklentisi de arttı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan Kabine Toplantısı'nda koronavirüse ilişkin tedbir ve önlemler olmak üzere pek çok konuda önemli kararları alınacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son risk haritası ve Bilim Kurulu'nun yeni tedbir önerilerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından yeni Kabine'yi de açıklayabileceği belirtiliyor.

Türkiye haritası hızla kırmızıya dönerken, Karadeniz illerinde uzun süredir sayılarda gerileme görülmüyor. Bu durumun nedenlerinden birinin de aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü çok sayıda kişinin hastalığa yakalanması olduğu belirtiliyor. Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova izliyor.

Şimdilik ülke genelinde tam kapanma söz konusu değil

Salgınla mücadelenin de gündemler arasında olduğu toplantıdan ülke genelinde 'tam kapanma' gibi kısıtlamalara gidilmesi ihtimalinin zayıf olduğu yeni kısmi tedbirler alınabileceği belirtiliyor. Bugün medyaya yansıyan kulis haberlere göre söz konusu olabilecek kısıtlamalar için öne çıkan muhtemel tedbirler şöyle:

Karadeniz Bölgesi'ne yönelik tam kapanma ve seyahat yasağı

- Özellikle Karadeniz'deki iller gibi gerileme sağlanamayan merkezlerde tamamen kapatmanın gündeme gelebilir. İl giriş-çıkışlarının da kapatılması da gündemde.

- İllerin hangi renkte olduğuna bakılmadan düğün, taziye, parklar gibi toplu buluşma alanlarında ilin rengine bakılmaksızın pozitif test sayılarının oranı, yoğun bakımların ve sağlık altyapısının durumu gibi kriterlere göre kısıtlama kararları alınabilecek.

Ramazan ayına özel düzenlemeler

- Yine illerdeki vaka durumuna bağlı olarak, nisan ayında başlayacak ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapatma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor.

- Camilerde topluca kılınacak teravih namazları ve 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı gibi konularda da kısıtlamalar söz konusu olabilir.

Cumartesi sokağa çıkma yasağı

- Gevşeme kararıyla birlikte kaldırılan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağına geri dönülmesi de gündemde.

Harita güncellenirse kafe ve restoranlar kapanıyor

- 15 günde bir değişeceği açıklanan 'Risk haritası' ilk yayınlandığı günden sonra aradan geçen sürede güncellenmemişti. Haritanın bu Kabine'de resmen güncellenmesi durumunda bir çok il kırmızıya döneceği için restoran, kafe, kahvehane gibi mekanların otomatik olarak kapanması gündeme gelecek.