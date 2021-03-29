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EGM'den Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama: Tahkikata başlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Çeşme'de, bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınıp evinde arama yapılması üzerine intihar ettiği ileri sürülen 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46) ile ilgili olayın tüm yönleriyle araştırılması için 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirdi.

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 İzmir'in Çeşme ilçesinde bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınıp evinde arama yapılan üzerine 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek intihar etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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