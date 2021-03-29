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Süveyş Kanalı'nı kapatan Evergreen yüzdürüldü kanalda trafik yeniden başladı

Süveyş kanalını kapatan Evergreen adlı dev gemi sabah saatlerinde yüzdürülmüş ve kanalın bir kısmı açılmıştı. Reuters, son dakika açıklamasında Süveyş Kanalı'nı kapatan devasa geminin yüzdürüldüğünü kanalda trafiğin yeniden başladığını açıkladı.

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Panama bandıralı Evergreen adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu. Süveyş kanalını kapatan dev gemi sabah saatlerinde yüzdürülmüş ve kanalın bir kısmı açılmıştı. Önce "Gemi güçlü rüzgarlar nedeniyle tekrar eski haline gelmeye başladı ve yine kanalı tamamen kapatıyor." haberini geçen Reuters Haber Ajansı, son dakika açıklamasında devasa geminin yüzdürüldüğünü kanalda trafiğin yeniden başladığını duyurdu.

Yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın kapanması nedeniyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Mısır hükümeti bazı gemileri kanalın eski koluna yönlendirirken, geçiş yolunun iki tarafında 150 kadar geminin beklediği bildiriliyor. Bu gemilerin petrol, otomobil parçası ve diğer tüketim malzemeleri taşıdığı söyleniyor.

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