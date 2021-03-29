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İzmir'de görenler çok üzülmüştü! 2 saatte çıkarıldı büyüklüğü şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 10-12 yaşlarında bir köpeğin kaburgasının üst kısmında çıkan kötü huylu tümörün büyüklüğü görenleri şaşırttı.

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Karaburun ilçesindeki bir sahilde vatandaşlar, vücudunda tümör çıkan bir köpeği görüp, Karaburun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, 10-12 yaşlarındaki köpeği yakalayıp kliniğe götürdü. Köpeğin sol kaburgasının üst kısmında bulunan ve kötü huylu olduğu tespit edilen tümör, geçen cuma günü yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrasında çıkartılırken, hayvan da kısırlaştırıldı. Operasyon sonrasında köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ve kanser tedavisinin süreceği kaydedildi. Tümörüm büyüklüğü ise görenleri şaşkına uğrattı.

Köpeğin veterinere götürülmesi aşamasında büyük emek sarf ettiklerini belirten HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Oğlumuz sağ salim ameliyatını tamamladı hatta kısırlaştırılması bile yapıldı. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Çünkü bir türlü yakalanmadı. Ancak, bizim veteriner hekimlerimiz hem köpeğin yakalanması hem de tedavisi için her şeyi yaptılar. Köpeği görenler çok üzülmüştü, bu anlamda Karaburun Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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