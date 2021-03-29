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Altın çıkışa geçti! Teknik uzman Tunç Şatıroğlu altının neden yükseldiğini açıkladı

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, çıkış ivmesini yeni haftada da sürdürüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşün neden yükseldiğini açıkladı.

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Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da devam ediyor.  Gram altın 453 liradan işlem görürken ons altın 1727 Türk Lirası civarında seyrediyor. Piyasaları sosyal medya hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı ve finansçı Tunç Şatıroğlu, altındaki çıkışın nedenini açıkladı.

Altın ve gümüşteki yükseliş kurdan kaynaklı
Altın ve gümüşte yaşanan çıkışları değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu çıkışları ekonomi politikalarından kaynaklı olduğunu söyledi. Altında yaşanan yükselişin fırsat olup olmadığı sorusu cevapsız kalırken Şatıroğlu, "Gram altın ve gümüş tarafındaki yükselişler tamamen kurdan kaynaklı. Ons tarafında bir miktar satış var. Dolar endeksi dirençle karşılaştı. Artık bu hafta buradan aşağı dönmesini beklerim. O zaman ons altın ve gümüş yükselişe geçecektir." iddiasında bulundu.

29 Mart güncel altın fiyatları…

Ons Alış: 1.727,31 dolar Satış: 1.727,50 dolar
Gram Alış: 449,50 lira Satış: 449,80 lira
Çeyrek Alış: 731,57 lira Satış: 736,42 lira
Cumhuriyet Alış: 2.963,00 lira Satış: 2.995,00 lira

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