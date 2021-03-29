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Samsun'da film izler gibi izlediler! 45 dakika sürdü başkan devreye girdi

SAMSUN’da belediye binasında intihara kalkışan vatandaşı, belediye başkanı ikna etti.

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Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediye hizmet binasının çatısına çıkan M.Y. isimli şahıs intihara kalkıştı. Vatandaşların durumu fark edip 112’ye bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bölge polis tarafından abluka altına alınırken itfaiye ekipleri kurtarma yastığını hazırladı.

M.Y. isimli şahsı ailesi ve polis girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. İntihar teşebbüsünde bulunan M.Y. ile telefondan görüşen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şahsı kararından vazgeçirdi. 45 dakika süren ikna çalışmaları sonrasında M.Y., kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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