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Arnavutköy'de yaşandı! Freni boşalan kamyondan atlayan şoför feci şekilde can verdi

ARNAVUTKÖY'de freni boşalan hafriyat kamyonundan canını kurtarmak için atlayan şoför feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen şoför Balkaya'nın yakınları kahroldu.

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Arnavutköy'de 41 RL 291 plakalı hafriyat kamyonu caddede seyrederken freni boşaldı. Şoför Mehmet Zeki Balkaya (49) araçtan atlayarak canını kurtarmak istedi ancak kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Balkaya'nın yakınları da gözyaşı döktü.

Balkaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

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