Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Tacikistan ziyaret! İş birliği anlaşması imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan ve Afganistan’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı’na katılmak için Tacikistan'a gitti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için dost ve kardeş Tacikistan'dayız." bilgisini paylaştı.

"İş birliği imkanları değerlendirdik''

Çavuşoğlu, başkent Duşanbe'de Türk iş insanları ile bir araya geldi. Türk iş insanlarıyla yaptığı görüşmede, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a ziyaretler yaptığını, ardından da Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, ilişkileri geliştirmek, Orta Asya'ya ve Türk dünyasına ağırlık vermek istediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Duşanbe'de ilk olarak Tacikistan'la ilişkilerimize önemli katkılar sunan iş insanlarımızla iş birliği imkanlarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra Şah İsmail Somoni Anıtına çelenk koydu, Tacikistan Ali Meclis Başkanı Zokirzoda ve mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü.

Muhriddin, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, ülkesinin en önemli ticari ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Muhriddin, "Küresel koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen iki ülke cumhurbaşkanları tarafından konulan 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için gereken tedbirleri alma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Muhriddin, Tacikistan ile Türkiye arasındaki ikili ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesiyle ilgili meselelerin toplantının ana gündemini teşkil ettiğini vurguladı.

"Karşılıklı yarar sağlayacak iş birliği olanakları oluşturulmuştur''

Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, ticari, yatırım, eğitim, bilim, kültür, sağlık, turizm, güvenlik ve terörle mücadelede iş birliğiyle ilgili yasal çerçevelerin güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Muhriddin, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir süreç kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhriddin, "Tacikistan ile Türkiye arasındaki devletler arası ilişkilerde elverişli güven ortamı, gerekli siyasi ve hukuki altyapı ile karşılıklı yarar sağlayacak iş birliği olanakları oluşturulmuştur. Ancak her iki taraf da iki ülke arasındaki mevcut potansiyeli karşılamak için iş birliğini daha da genişletmeyi hedeflemektedir." dedi.

İş birliği programı imzaladı

Tacikistan ekonomisine yapılan yatırımlar olmak üzere Türkiye ile karşılıkla fayda sağlayan iş birliğinin geliştirilmesine değinen Muhriddin, Tacikistan-Türkiye ilişkilerinde üst düzey ziyaretlerin artmasının önemine işaret etti.

Bakan Muhriddin, Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ile Türk Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında iş birliği mutabakat muhtırası ve 2022-2023 dönemine yönelik iş birliği programının imzalandığını bildirdi.

"İlişkilerimiz daha da güçlendirecek''

Tacikistan'daki temaslarını sürdüren Mevlüt Çavuşoğlu, Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile de bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Parlamenter diplomasi kardeşlik ilişkilerimizi daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi.