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Luka Modric'ten Türkiye itirafı: Hep aklımın bir ucunda

Hırvatistan Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Luka Modric, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye karşı aldıkları yenilgiyi unutamadığını söyledi.

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135. kez milli formayı giyen ve bir rekora imza atan Luka Modric, basın toplantısı düzenledi. En güzel golü Arjantin'e karşı attığını söyleyen tecrübeli oyuncu, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Hırvatistan maçını ise unutamadığını söyledi.

Modric'in sözleri şu şekilde:

"Hırvatistan formasıyla attığım en güzel gol Arjantin'e karşıydı. Rusya'daki Dünya Kupası sırasındaydı. Elbette bu formayla attığım her gol değerli ama bence o gol, diğerlerinden daha değerli."

"Çok zordu çok"
"Kariyerim boyunca beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de Türkiye'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti. O yenilgi bize sert vurdu. Çok zordu. Soyunma odasındaki halimizi düşünebilirsiniz. Çok zordu çok. Sonrasında ne yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım. Aklımın bir ucunda hep o yenilgi var."

Tarihi maçı hatırlayalım
2008 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türkiye ile karşı karşıya gelen Hırvatlar, mücadelenin 120. dakikasında Klasnic'in golüyle 1-0 öne geçmiş ancak son saniyelerde Semih Şentürk'ün golüne engel olamamıştı.

Penaltılara giden karşılaşmayı 4-2 kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, adını yarı finale yazdırmıştı.

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