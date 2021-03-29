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Türkiye'de yapılan Çin aşısı 6 ay koronavirüsten koruyor! Resmi açıklama geldi...

Türkiye'da 15 milyon kişiye yapılan Çin'in ürettiği Coronavac aşısının kişileri 6 aydan fazla koruduğu açıklandı. Açıklama, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden geldi...

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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Wang Huaqing, Çinli Sinopharm firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının koruma süresini '6 aydan uzun' olarak açıkladı.

Sinopharm Başkan Yardımcısı Zhang Yuntao ise, firmanın halihazırda CoronaVac'tan daha güçlü bir Kovid-19 aşısı geliştirdiğini ve aşı konusunda yurt dışında klinik deneyler gerçekleştireceğini söyledi.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde son 19 saat içinde 24 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve vakaların tamamının yurt dışından geldiği bildirildi. 167 Kovid-19 hastasının tedavisi ise devam ediyor.

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