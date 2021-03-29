Türkiye'nin en pahalı tweeti! Cüneyt Özdemir tweetini bakın ne kadara sattı

Twitter hesabından attığı tweeti Cüneyt Özdemir, NFT yöntem ile satarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Mart ayı boyunca kripto sanat akımı hayatımızda önemli bir yer etmeye başladı. Geçen hafta Kristina Kim isimli genç sanatçı dünyanın ilk üç boyutlu dijital evini NFT olarak satarak 515 bin dolara yakın gelir elde etmişti. Türk karikatürist Tarık Tolunay ve ünlü oyuncu Bensu Soral da yine bu ay içerisinde NFT’de dikkat çeken isimler arasındaydı. Her iki sanatçı da açık arttırma yoluyla resimlerini satmıştı.



Gazeteci Cüneyt Özdemir’in sattığı eser, yalnızca esprili ve ironik bir Twitter gönderisi oldu. Özdemir, 26 Mart Cuma günü bir Twitter gönderisini NFT haline dönüştürdü. Paylaşımda sadece "Bu tweet bir ‘SANAT ESERİ’dir! #merhabaNFT" ifadeleri yer almıştı. Cüneyt Özdemir, Valuables isimli açık arttırma platformu üzerinden tweet’ini satışa çıkardı.







10 bin dolarlık teklif geldi

Üç gün içerisinde Özdemir'e dört teklif geldi. İlki 100 dolar, ikincisi 500 dolar, üçüncüsü ise bin dolardı. Fakat bu sabah, Özdemir’in YouTube canlı yayınından saatler önce 10 bin dolarlık (81 bin TL) teklif geldi. Teklifi yapan isim ünlü dizi dağıtıcısı Global Agency’nin CEO’su İzzet Pinto olduğu ortaya çıktı. Deneyimli televizyoncu, Cüneyt Özdemir‘in NFT dünyasına ilk adım attığı tweet’i satın aldı. Özdemir saat 12:00’da gerçekleştirdiği canlı yayında açık arttırmayı sonlandırıp satışı tamamladı. Cüneyt Özdemir ise bu parayı Darüşşafaka'ya bağışlayacağını açıkladı.