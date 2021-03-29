BIST 1.393
DOLAR 8,19
EURO 9,65
ALTIN 451,10
HABER /  GÜNCEL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ikinci toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda; Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Abone ol

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi beklenen toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca PKK/YPG, FETÖ ve İŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Valbuena Olympiakos'la sözleşme yeniledi
Konya'da kısıtlamada eğlence merkezlerine baskın! 451 kişiye ceza yağdı
TOBB, ATO ve ASO'dan 'kısa çalışma ödeneği devam etsin' çağrısı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk savunma sanayisine ilgi artıyor
Luka Modric'ten Türkiye itirafı: Hep aklımın bir ucunda
Türkiye'de yapılan Çin aşısı 6 ay koronavirüsten koruyor! Resmi açıklama geldi...
Lüks yaşam ve kokain tutkunu Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı!
Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Tacikistan ziyaret! İş birliği anlaşması imzalandı
‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulundu! İğrenç olayın cezası 5 yıl 10 ay
Yorumlar