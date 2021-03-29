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Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili İstanbul Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye ziyaret

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında ziyaret etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe ile görüştü.

Hayırlı olsun ziyareti
Kabaktepe'yi makamında ziyaret eden İmamoğlu, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İmamoğlu, Kabaktepe'ye İstanbul hatırası bir mozaik hediye etti.

Görüşmede çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan İBB Başkanı, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız." ifadelerine yer verdi.

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