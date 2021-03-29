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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem: İddialar hayal ürünü, kesinlikle taviz verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası'nın uyguladığı dalgalı kur rejiminden kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirterek yumuşak veya sert hiçbir sermaye kontrolünün gündemde olmadığınının altını çizdi.

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Artan döviz kurlarına ilişkin Reuters'a dikkat çeken değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Cemil Ertem, sermaye kontrolü gibi iddiaların 'hayal ürünü' olduğunu ifade etti.

"Kavcıoğlu da aynı şekilde düşünüyor"

"Merkez Bankası dalgalı kur rejimi uyguluyor ve bundan kesinlikle taviz verilmeyecek." diyen Ertem, "Kavcıoğlu da aynı şekilde düşünüyor. Dolayısıyla kambiyo rejiminden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Yumuşak ya da sert hiçbir şekilde sermaye kontrolü gibi bir gündem yok" diye konuştu.

"Bundan vazgeçilmeyecek"

Ertem Türkiye'nin yabancı yatırımcıların 'her türlü düzenlemede güvenebileceği' ülkelerden olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ki uygulamalar da bunu gösteriyor. Türkiye, mali disiplin, tam açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimine dayalı üç ayaktan oluşan bir çerçevede hareket ediyor ve bundan vazgeçilmeyecektir" ifadesini kullandı.

Ertem, bu ay açıklanan ekonomik reform programı ile kamu borcunun gayrı safi yurtiçi hasılaya oranının daha aşağı çekilmesinin de mümkün olduğunu söyledi.

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