Berat Albayrak'tan Akın Olgun'a tazminat davası

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş" şeklinde paylaşım yapan Akın Olgun'a tazminat davası açıyor.

Abone ol

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş olduğu paylaşımını yapan Akın Olgun hakkında tazminat davası açılacağını açıkladı.

İsa Sinan Göktaş, Akın Olgun'un iddiasının yalan ve iftira olduğunu belirterek, "Sayın Berat Albayrak hakkında yapılan paylaşım tamamen yalan olup; bu tip yalan ve iftira üzerine algı oluşturan suç konusu paylaşımlarla ilgili hukuki yollara başvurularak TCK 125 maddesi ve 267 maddesi kapsamında savcılık nezdinde şikayetçi olunacak ve tazminat davası açılacaktır" denildi. (Zeynel Yaman, Fatma Damla - Sabah)