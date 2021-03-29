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Adıyaman'da vakalar artıyor! 198 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN'da koronavirüslü hasta sayısı artmaya devam ediyor. Valilik tedbirler kapsamında 3 günde 198 evde karantina uygulaması başlattı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 198 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son 3 günde farklı mahallelerdeki 198 evde karantina uygulanmaya başladı.

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