Adıyaman'da vakalar artıyor! 198 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
ADIYAMAN'da koronavirüslü hasta sayısı artmaya devam ediyor. Valilik tedbirler kapsamında 3 günde 198 evde karantina uygulaması başlattı.Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 198 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son 3 günde farklı mahallelerdeki 198 evde karantina uygulanmaya başladı.