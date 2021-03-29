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Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi

Fenerbahçeli Diego Perotti, en az 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacak.

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Fenerbahçe'de geçirdiği operasyon sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan Diego Perotti, bugün yapılan idmanda düz koşulara başladı. İdmanın ilk bölümünde takımdan ayrı koşu yapan Perotti, bir süre sonra koşu çalışmasını tamamladı.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Perotti, en az 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacak. 

Diego Perotti, devre arasında sözleşme feshine yanaşmayınca takımda kaldı. 

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